ويعد إصدار أو بيع أو إعادة بيع أو تبادل تذاكر كأس العالم في قطر مخالف للقانون رقم 10 لسنة 2021، بشأن تدابير استضافة كأس العالم، وإنه ووفقاً للمادة الثامنة والثلاثين فإنه سيعاقب بالغرامة المالية التي لا تزيد عن مائتي وخمسين ألف ريال قطري كل من أقدم على ذلك دون ترخيص من الفيفا أو من يفوضه.

