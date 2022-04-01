هيرفي رينار: "مجموعة صعبة" من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 20:47 1:25 دقيقة تحدث المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي، هيرفي رينار، عن قرعة مجموعات كأس العالم FIFA قطر 2022™مشدداً على صعوبة المجموعة التي ضمت كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا. مقابلات المنتخب السعودي هيرفي رينار كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة جلال القادري: "سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا" 1:25 دقيقة هيرفي رينار: "مجموعة صعبة" 1:56 دقيقة ناصر الخاطر: "الثقة تعززت ونطمح لمونديال استثنائي" 1:37 دقيقة فيليكس سانشيز: "علينا دراسة منتخبات مجموعتنا" 1:01 دقيقة مجموعات نارية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:17 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 3:43 دقيقة إنفانتينو: "هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأجمل" 7:10 دقيقة انطلاق حفل قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:24 دقيقة الكشف عن تعويذة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:04 دقيقة حسن الذوادي: "القرعة ستكون بنكهة عربية قطرية"