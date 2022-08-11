نبذة عن استاد لوسيل من قبل beIN SPORTS August 11, 2022 17:07 1:17 دقيقة تعرّف على أبرز خصائص ومميّزات استاد لوسيل المونديالي. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد لوسيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الدحيل والأهلي 1:12 دقيقة التونسي يوسف المساكني يدخل التاريخ 0:31 دقيقة مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان 1:39 دقيقة مونديال قطر: المباريات التي سيستضيفها استاد لوسيل 4:42 دقيقة كل ما تريد معرفته عن استاد لوسيل 1:17 دقيقة نبذة عن استاد لوسيل 1:26 دقيقة مسيرة مثيرة للجدل لخليلودزيتش مع المنتخب المغربي 1:42 دقيقة لقاء خاص مع وزير الشباب والرياضة التركي 2:23 دقيقة ميركاتو مميز لنيس الفرنسي 1:32 دقيقة سانشيز يشرح أسباب اختياره لمرسيليا