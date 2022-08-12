مونديال قطر .. مئة يوم على الانطلاق من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 12:32 3:28 دقيقة يتجه العد التنازلي باتجاه صافرة انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™. مئة يوم تفصلنا عن انطلاق أول مونديال عربي. ومع اقتراب الموعد فإن قطر جاهزة على كافة المستويات والخطوات نحو خط الانطلاق تسيرُ بثبات. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة من سيخلف خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي؟ 1:01 دقيقة تعرف على المواعيد الجديدة لمباريات المجموعة الأولى 0:55 دقيقة باراناينسي إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس 2:14 دقيقة غوندوغان يؤكد قدرة ألمانيا على المنافسة على اللقب 3:08 دقيقة القادري يمثل المدربين العرب في مونديال قطر 7:34 دقيقة قرار رسمي يحجب لقب المانشافت عن المنتخب الألماني 0:33 دقيقة ليما وستوباشوك إلى ربع نهائي ميندوسا بريميير بادل 3:28 دقيقة مونديال قطر .. مئة يوم على الانطلاق 3:09 دقيقة طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا 3:08 دقيقة الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا