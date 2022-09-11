وتوقع صندوق النقد الدولي ووكالة بلومبيرغ أن يجني الاقتصاد القطري عائدات مالية من تنظيم كأس العالم تقدر بعشرات مليارات الدولارات بما في ذلك قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر قبل وبعد المونديال، كما سيبلغ النمو الاقتصادي أربع فاصل أربعة بالمئة.



هذا وتتوقع الحكومة القطرية أن يضيف الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لهذا الحدث ما يعادل واحد فاصل خمسة بالمئة إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حيث من المنتظر أن تبلغ عائدات القطاع السياحي القطري فقط من هذه البطولة سبعة مليارات ونصف المليار دولار.