مغامرون اختاروا الذهاب إلى قطر بطرق فريدة من نوعها من قبل beIN SPORTS September 21, 2022 13:58 4:28 دقيقة بعيداً عن وسائل المواصلات المُستخدمة عادةً في السفر، اختارت بعضُ الجماهير الشغوفةِ بكرة القدم الذهابَ لحُضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بطُرُق غيرِ تقليدية تعبر عن شَغفِها وحُبها للمغامرة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة تأسيس الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية 4:28 دقيقة مغامرون اختاروا الذهاب إلى قطر بطرق فريدة من نوعها 4:13 دقيقة ملاعب مونديال قطر حديث العالم 0:49 دقيقة وكالة الأنباء القطرية تطلق خدمة جديدة 0:46 دقيقة اهتمام كبير بالجماهير من ذوي الإعاقة 0:49 دقيقة موقع إلكتروني جديد للرعاية الصحية خلال المونديال 3:25 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022 2:21 دقيقة المولوي يتحدّث عن تكلفة الإقامة لمشجّعي المونديال 0:34 دقيقة يان فاليري يختار تمثيل نسور قرطاج 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يواصل برنامجه الإعدادي