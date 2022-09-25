منتخب قطر خسِر المواجهة الودّية التي جمعته بنظيره الكنديّ في العاصمةِ النمساويّة فيينّـا تحضيراً للمونديال المقام على أرضه.

وتعادل المنتخب السعوديّ مع الإكوادور، فيما حقّق منتـخـبـَا تونس والمغرب الفوز على جزر القـَمر وتشيلي على التوالي.

