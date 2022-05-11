محمد صلاح: "كأس العالم في قطر ستُنظم بشكل رائع" من قبل beIN SPORTS May 11, 2022 11:21 1:02 دقيقة أكد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أن كأس العالم في قطر ستُنظم بشكل رائع. مقابلات ليفربول محمد صلاح المنتخب المصري كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 8:46 دقيقة محمد صلاح في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:17 دقيقة مانشستر سيتي ينشد الفوز من بوابة وولفرهامبتون 3:52 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس وسانت إتيان 3:10 دقيقة أجواء كرنفالية في جولة كأس العالم داخل دولة قطر 1:02 دقيقة محمد صلاح: "كأس العالم في قطر ستُنظم بشكل رائع" 5:23 دقيقة برشلونة يعزز مركزه الثاني بفوز مستحق على سلتا فيغو 4:28 دقيقة ليفربول يواصل الضغط على مانشستر سيتي 0:40 دقيقة ريال بيتيس يحافظ على حظوظه بمقعد في دوري الأبطال 0:46 دقيقة الأهلي يقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي 1:55 دقيقة سيتي يؤكد توصله لاتفاق مبدئي بخصوص قدوم هالاند