وشهدت فترة المبيعات الأخيرة التي امتدت بين الخامس من يوليو/تموز والسادس عشر من أغسطس/آب بيع ما مجموعه 520 ألفا، و532 تذكرة، وكان أكثرها من أجل حضور مباريات دور المجموعات كمباراة الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد أوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك.

وتمكّن المشجعون المقيمون في كلّ من قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وإنكلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا من تصدر قوائم الانتظار الرقمية وتأمين أكبر عدد من التذاكر.

وسيعلن عن موعد انطلاق مرحلة المبيعات المقبلة في آواخر شهر سبتمبر/أيلول المقبل.