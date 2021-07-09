ماذا قال النجوم العرب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™؟ من قبل beIN SPORTS July 9, 2021 23:17 1:43 دقيقة بعض من نجوم كرة القدم في أرجاء الوطن العربي يتحدثون عن استضافة قطر لمونديال 2022. تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة ماذا قال النجوم العرب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:12 دقيقة السياحة في قطر...عامل جذب وإبهار لجماهير المونديال 4:08 دقيقة الجماهير المصرية تحتفي بأول مونديال على أرض عربية 2:48 دقيقة الجماهير التونسية تثق بنجاح قطر في تنظيم المونديال 1:42 دقيقة آراء الجماهير التركية باستضافة قطر للمونديال 3:00 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة 1:38 دقيقة الأوساط العُمانية فخورة باستضافة قطر للمونديال 4:58 دقيقة دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة ويمبلدون 0:43 دقيقة الأرجنتين تتحضر للنهائي الحلم ضد البرازيل 1:13 دقيقة نيمار يشيد بميسي ولكنه يشدد على رغبته بالتتويج