وأوضحت المير، أن اللجنة وضعت استراتيجية مُفصَّلة للاستدامة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي المرة الأولى التي يتعاونُ فيها الفيفا مع الدولة المستضيفة لكأس العالم، لضمان تحقيق الاستدامة أثناءَ تنفيذ وتشغيل ِ الملاعب.

وأشارت إلى أن استراتيجية الاستدامة اشتملت خُططاً تضمن حصول جميع الملاعب على شهادةِ المنظومةِ العالمية، لتقييم الاستدامة من فئة أربع نجوم كحد أدنى في ثلاث فئات، مُسلطة الضوءَ على عدد من جوانب الاستدامة البيئية التي تتمتعُ بها الملاعب، مثل استهلاك الطاقة بنسبةٍ أقل مقارنة ً بالمباني التقليدية

كما أشارت لأن ما يزيدُ عن ثمانينَ بالمائة من النُفاياتِ والمُوادِ الناتجة عن عملياتِ البناء، يجري إعادة تدويرها.

