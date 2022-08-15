ويأتي هذا الإعلان ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ودعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مشجعي اليوم الواحد لتقديم طلباتِهم للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية لحضورِ المباريات عبر بوابةِ (هيّا) الإلكترونية، أو تطبيق ِ(هيّا) على الأجهزة المتنقلة.

يذكرُ أن الخطوط َالجوية القطرية كانت قد أعلنت عن تشغيل ِالعشرات من رحلات الطيران إلى الدوحة يومياً شهر مايو الماضي بالشراكةِ مع عددٍ من شركات الطيران الخليجية ما من شأنهِ أن يتيحَ الفرصة لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي للسفر إلى قطر وحضور المباريات ثم العودة إلى مكان إقامتِهم خلال 24 ساعة.