غوندوغان يؤكد جاهزية الـ"مانشافت" لخوض المونديال من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 10:59 1:24 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أكد لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الألماني إيلكاي غوندوغان أن منتخب المانشافت جاهز لخوض تحدي المونديال وتقديم أداء جيد فيه، مشيراً، أن فريقه مانشستر سيتي جاهز لصدامه الأوروبي في مباراة الرد مع باريس سان جيرمان. تقارير إخبارية غوندوغان كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة 2:42 دقيقة تشافي يتأهب لقيادة برشلونة للمرة الأولى 0:37 دقيقة سولشار: يونايتد استغل التوقف الدولي بشكل إيجابي 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 2:28 دقيقة تشيلسي يخوض اختباراً صعباً أمام ليستر سيتي 1:24 دقيقة غوندوغان يؤكد جاهزية الـ"مانشافت" لخوض المونديال 2:49 دقيقة سان جيرمان يستقبل نانت استعدادا لمواجهة سيتي 4:11 دقيقة ليل يفرط في فوز ثمين على موناكو 0:31 دقيقة سيدات ماميلودي صنداونز يتوجن بدوري أبطال إفريقيا 0:44 دقيقة تقارير عن استمرار غياب بيدري عن برشلونة