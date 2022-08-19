شركة مواصلات قطر تقوم بتشغيل تجريبي بكامل الطاقة لحافلات المونديال من قبل beIN SPORTS August 19, 2022 11:26 3:32 دقيقة في إطار تحضيراتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™قامت شركة مواصلات قطر بتشغيل تجريبي بكامل الطاقة لأكثر من 1300 حافلة على تسعة مسارات بين وسط الدوحة واستادي الجنوب و البيت في مدينتي الوكرة و الخور . تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة المنتخب القطري يخوض دورة رباعية ودية 3:32 دقيقة تشغيل تجريبي بكامل الطاقة لحافلات المونديال 1:05 دقيقة أنس جابر تودّع بطولة سينسيناتي من الدور الثالث 1:10 دقيقة ميدفيديف إلى الدور ربع النهائي في سينسيناتي 2:35 دقيقة تقارير: اتفاق بين الـ"يونايتد" وريال بشأن كاسيميرو 3:17 دقيقة اختتام أعمال ملتقى الإعلام الرياضي العربي في عمان 0:44 دقيقة عرض رسمي من الـ"يونايتد" لضمّ لاعب ريال كاسيميرو 3:19 دقيقة موسم "الهجرة" من البريميرليغ نحو الليغا 1:03 دقيقة أحداث مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا محلّ إدانة 0:39 دقيقة تقارير - مينديش يعرض رونالدو على بوروسيا دورتموند!