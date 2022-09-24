سولير متفائل بحظوظ منتخب إسبانيا في مونديال قطر من قبل beIN SPORTS September 24, 2022 14:49 0:54 دقيقة قال الإسباني كارلوس سولير لاعبُ باريس سان جيرمان إن منتخبَ بِلاده قادرٌ على المُنافسة بقوةٍ على لقب كأس العالم في قطر، مُعتبرا أن استعدادات منتخبِ "لاروخا" الشاب للبطولة تَسيرُ بشكل جيد. مقابلات منتخب إسبانيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي كارلوس سولير -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مانشيني يشيد بالفوز على إنكلترا 0:47 دقيقة بيريتيني يتغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 2:09 دقيقة ديبالا ...الفتى الذهبي الذي يناديه عرش روما 3:44 دقيقة قادة المشجعين العُمانيين يواصلون تحضيراتهم 1:29 دقيقة غيلبرتو يثني على اختيارات تشي تشي 3:09 دقيقة انطلاق الجولة الترويجية لكأس العالم في قطر 0:54 دقيقة سولير متفائل بحظوظ منتخب إسبانيا في مونديال قطر 0:49 دقيقة اختتام البرنامج التدريبي المتكامل لقوة الاحتياط 0:45 دقيقة برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافعيه كوندي وأراوخو 0:39 دقيقة منتخب البرتغال يبحث عن نتيجة جيدة أمام التشيك