سمو أمير دولة قطر يترأس إجتماع اللجنة العليا للمشاريع والإرث من قبل beIN SPORTS April 20, 2020 20:31 0:30 دقيقة ترأّس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2020 والذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. تقارير إخبارية اللجنة العليا لقطر 2022 -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة بشكتاش يستأنف تدريباته مجازفا 0:43 دقيقة استقبال حافل لبعثة "ووهان زال" بعد غياب 3 أشهر 0:36 دقيقة أتلتيكو مدريد يعير مطابخ ملعبه لبلدية مدريد 0:51 دقيقة مارتينيث: الأمور تسير بشكل جيد مع إدين هازار 12:09 دقيقة موجز الأخبار 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:46 دقيقة بايرن ميونخ يمدد عقد ألفونسو ديفيس حتى عام 2025 0:30 دقيقة سمو أمير دولة قطر يترأس إجتماع اللجنة العليا 1:00 دقيقة تحية شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الطبي 👏 1:10 دقيقة ألمانيا: إمكانية استئناف اللعب بدون جمهور قريباً