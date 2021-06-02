رونالد دي بور في حوار حصري مع beIN SPORTS: "أنا فخور باختياري سفيراً لبرنامج إرث قطر" من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 10:51 1:24 دقيقة أكد الهولندي رونالد دي بور، أنه فخور باختياره سفيراً لبرنامج إرث قطرمضيفاً أن جاهزية منشآت كأس العالم FIFA قطر 2022™ بلغت نسبة ً ناهزت الـ95%، مؤكداً أن قطر ستكون في الموعد. مقابلات تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ رونالد دي بور -آخر الفيديوهات 12:44 دقيقة رونالد دي بور في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:32 دقيقة بافليوتشنكوفا تتخلّص من عقدة ربع النهائي 0:55 دقيقة كوبا أميركا: اللقاح ليس إلزامياً للاعبين 3:20 دقيقة اليابان تدرس تطعيم 70 ألف متطوع 1:50 دقيقة الجماهير سعيدة باحتضان باكو لبعض مباريات اليورو 2:56 دقيقة المنتخب البرازيلي يسعى لمواصلة هيمنته على التصفيات 2:24 دقيقة المنتخب الأرجنتيني ضيفاً ثقيلا على نظيره الكولومبي 0:49 دقيقة تأهل تاريخي لزيدانتشيك إلى نصف نهائي رولان غاروس 4:20 دقيقة فرنسا تستقبل بلغاريا قبل بداية مشوارها في اليورو 0:22 دقيقة الإصابة تبعد فان دي بيك عن بطولة أمم أوروبا