حصة تدريبية مفتوحة للمنتخب القطري من قبل beIN SPORTS October 2, 2022 21:31 2:42 دقيقة خاض المنتخب القطري حصة ً تدريبية مفتوحة ً حضرتها الجماهير ووسائل الإعلام، ضمن برنامجه التحضيريّ الذي يسبِق المونديال. تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة القدم كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة إنفانتينو يوجه تعازيه للشعب الإندونيسي 2:42 دقيقة حصة تدريبية مفتوحة للمنتخب القطري 0:42 دقيقة واتفورد يعود بفوز كبير من أرض ستوك سيتي 0:31 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين هيرتا برلين وهوفنهايم 1:35 دقيقة فودين وهالاند يتحدثان عن إنجازهما التاريخي 0:38 دقيقة وولفرهامبتون يقيل مدربه 0:37 دقيقة ريال بيتيس يسقط أمام مستضيفه سيلتا فيغو 0:57 دقيقة بيريز يفوز بجائزة سنغافورة 6:06 دقيقة مانشستر سيتي يجرح كبرياء مانشستر يونايتد 3:14 دقيقة انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرنامج التنفيذي للنزاهة