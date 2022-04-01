حسن الذوادي: "القرعة ستكون بنكهة عربية قطرية" من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 16:54 2:04 دقيقة تحدّث حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن مراسم قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تقام اليوم الجمعة في الدوحة مشيراً إلى أن هذا الحدث الكبير سيكون بنكهة عربية قطرية. مقابلات حسن الذوادي اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في بث مباشر الآن 2:17 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 3:43 دقيقة إنفانتينو: "هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأجمل" 7:10 دقيقة انطلاق حفل قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:24 دقيقة الكشف عن تعويذة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:04 دقيقة حسن الذوادي: "القرعة ستكون بنكهة عربية قطرية" 3:36 دقيقة إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لمونديال قطر 0:28 دقيقة موعد انطلاق المرحلة الثانية من مبيعات التذاكر 0:37 دقيقة وزير الرياضة السعودي: جميع منتخبات المونديال قوية 1:22 دقيقة كاكا يعتبر البرازيل من أقوى المرشحين للظفر باللقب