تعرف معنا على مدينة لوسيل من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 19:16 2:10 دقيقة شاهد أبرز ملامح مدينة لوسيل وتعرف على معلومات هامة عن المدينة التي ستستضيف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية استاد لوسيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي كأس سوبر لوسيل مدينة لوسيل -آخر الفيديوهات 0:17 دقيقة الزمالك (1) - (1) الهلال - التغطية الخاصة 3:01 دقيقة الذوادي: بلغنا درجة عالية من الجاهزية ونطمح للأفضل 2:04 دقيقة ناصر الخاطر: "كل الأمور تسيير بشكل جيّد" 2:59 دقيقة ملعب لوسيل تحفة فنية تتحدث عن نفسها 2:10 دقيقة تعرف معنا على مدينة لوسيل 0:46 دقيقة تنكيس أعلام عدة دول عقب رحيل إليزابيث الثانية 4:40 دقيقة تعرّف على أصداء تأهّل أنس جابر إلى النهائي 1:11 دقيقة ردود فعل الجماهير التونسية بعد إنجاز "جابر" الرائع 0:50 دقيقة السعادة تغمر التونسية أنس جابر بعد التأهل للنهائي 2:04 دقيقة الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الهلال