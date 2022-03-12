وقال فيرمينو إنه متفائل ويجب أن يؤدي بشكل جيد في ليفربول حتى يضمن استدعاء لتلبية الواجب الوطني "سأحاول أن أكون هناك في كأس العالم سأسعى وأعمل لأكون في الموعد".

وتذكر مهاجم ليفربول كأس العالم 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي أمام فرنسا، بالقول: "لقد كان يوماً حزيناً بالنسبة لي وبكيت كثيراً، لكن بعد ذلك في كأس العالم 2002 التي عشتها كمشجع فرحت كثيراً. كنت استيقظ عند الفجر وفي المباراة النهائية قمت بتقليد قصة شعر رونالدو الظاهرة لقد كان يوما تاريخياً في حياتي".

وقال اللاعب البرازيلي ممتدحاً مدربه الألماني يورغن كلوب: "إنه لأمر لا يصدق أن تكون قادراً على التدرب مع مدرب كيورغن كلوب والعمل معه، كنت أعرفه بالفعل مع دورتموند لعبنا ضد بعضنا بعض المباريات عندما كنت في هوفنهايم، وعندما وصل إلى هنا كان بالفعل مذهلاً".

وأضاف: "بعد وصوله تطورت كثيراً من الناحية التكتيكية لقد غيّر مركزي إلى الرقم 9 لذلك أنا مدين له بالكثير، إنه بمثابة الأب".

كما تطرق فيرمينو إلى صعوبة المباريات والمنافسة في الدوري الإنكليزي، إضافة لصعوبة تخطي إنتر في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



