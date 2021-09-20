Another major milestone on the road to #Qatar2022 with the turf being laid at Lusail Stadium, set to host the World Cup final. pic.twitter.com/xkBu1n0Yhr — SC News (@roadto2022news) September 20, 2021

ومن المقرر أن يشهد العام 2022 أولى المباريات على أرضية استاد لوسيل الذي سيستضيف عشر مباريات في المونديال المرتقب من بينها المباراة النهائية في 18 من ديسمبر. وقد استوحي تصميم الاستاد، الذي أبدعته شركة فوستر آند بارتنرز، من تداخل الضوء والظل الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميّزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

