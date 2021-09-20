ومن المقرر أن يشهد العام 2022 أولى المباريات على أرضية استاد لوسيل الذي سيستضيف عشر مباريات في المونديال المرتقب من بينها المباراة النهائية في 18 من ديسمبر. وقد استوحي تصميم الاستاد، الذي أبدعته شركة فوستر آند بارتنرز، من تداخل الضوء والظل الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميّزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.
انتهاء فرش عشب أرضية ملعب لوسيل...ستاد نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™
ومن المقرر أن يشهد العام 2022 أولى المباريات على أرضية استاد لوسيل الذي سيستضيف عشر مباريات في المونديال المرتقب من بينها المباراة النهائية في 18 من ديسمبر. وقد استوحي تصميم الاستاد، الذي أبدعته شركة فوستر آند بارتنرز، من تداخل الضوء والظل الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميّزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.
تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث ملعب لوسيل كأس العالم FIFA قطر 2022™