المنتخب القطري جاهز للتحدي الكبير من قبل beIN SPORTS November 22, 2021 14:45 1:53 دقيقة قبل ظهورِه التاريخي الأول في المونديال بعام واحد، أضحى المنتخب القطري جاهزاً لهذا التحدي الكبير وذلك من خلال الانجازات والمستويات التي ظهر بها أبطال آسيا في السنوات الأخيرة. تقارير إخبارية منتخب قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:53 دقيقة المنتخب القطري جاهز للتحدي الكبير 4:15 دقيقة تجربة استثنائية للمشجعين في مونديال قطر 1:23 دقيقة المشاكل الجماهيرية تهدد مستقبل الكرة الفرنسية 0:54 دقيقة وفد من الـ"فيفا" يزور مدينة لوس أنجليس الأميركية 5:45 دقيقة تجديد عقد مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت 0:38 دقيقة غياب فابيو ليما عن تشكيلة الإمارات 2:39 دقيقة كأس العرب بتصميمها الجديد تصل الدوحة 0:33 دقيقة ساكرامانتو كينغز يقيل مدربه لوك والتون 3:20 دقيقة طرد ليبرون خلال فوز ليكرز على ديترويت 3:17 دقيقة تأجيل مباراة ليون ومرسيليا بعد أحداث الشغب