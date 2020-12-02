وبذلك ينضم الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس أمير دولة قطر، في الثامن عشر من الشهر الحالي، إلى ثلاثة من الملاعب الجاهزة، وهي ملعب خليفة الدولي، ملعب الجنوب وملعب المدينة التعليمية، ويستضيف سبع مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور16.

وقال "حسن الذوادي"، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إن قطر تفخر بأن تحضيراتها للحدث الكبير، تسير وفق الجدول الزمني المقرر، حيث تم إنجاز أكثر من تسعين بالمئة من مشاريع البنية التحتية المخصصة للبطولة، كما سيتم الإعلان عن جاهزية مزيد من الملاعب في العام المقبل.