اللجنة الأمنية لمونديال قطر ومركز التعاون الشرطي الدولي يعلنان جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم من قبل beIN SPORTS May 22, 2022 15:38 3:09 دقيقة أعلنت اللجنة الأمنية لمونديال قطر ومركز التعاون الشرطي الدولي عن جاهزية قطر لاستضافة المونديال وذلك خلال مؤتمر الميل الأخير الذي عقد للإعلان عن توقيع اتفاق مشترك بين جميع الأطراف المعنية. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة مانشستر سيتي 0-0 أستون فيلا: التغطية الخاصة 9:06 دقيقة غريليش يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 3:09 دقيقة جهود لافتة لرفع جاهزية قطر لاستضافة المونديال 3:59 دقيقة كيف تعاملت الصحافة الإسبانية مع قرار مبابي؟ 2:27 دقيقة استقبال لائق بنجوم نهضة بركان بعد التتويج باللقب 3:05 دقيقة حالة ارتياح في باريس بعد التجديد مع مبابي 2:03 دقيقة ملعب أنفيلد سيحتفي بلاعبي الريدز مهما كانت النتائج 2:14 دقيقة آخر الأخبار من ملعب الاتحاد قبل مواجهة الحسم 0:39 دقيقة أُنس جابر تودع بطولة رولان غاروس من الدور الأول 0:37 دقيقة ميلان على بعد ساعات من فرصة التتويج بلقب الدوري