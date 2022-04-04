الفيفا يعتزم رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 15:44 1:42 دقيقة يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى 26 لاعباً. تقارير إخبارية الفيفا كأس العالم 2022 -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:42 دقيقة فيفا يعتزم رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات 0:30 دقيقة بيدري يتحدث عن سر هدفه المميز ضد إشبيلية 3:31 دقيقة المطالبة بعقد جمعية عمومية استثنائية في الجزائر 1:06 دقيقة ناصر غانم الخليفي يناقش مستقبل دوري أبطال أوروبا 1:37 دقيقة كريس وود في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة 2:36 دقيقة موقعة مثيرة بين كريستال بالاس وآرسنال 0:31 دقيقة الرجاء يحسم مواجهة الديربي المغاربي أمام وفاق سطيف 0:40 دقيقة دونتشيتش ومافريكس يكسبان المعركة ضد يانيس وباكس