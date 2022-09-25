الشغف يتزايد مع اقتراب موعد كأس العالم من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 12:10 3:07 دقيقة مع اقتراب موعد المونديال يتزايد شغف الحصول على صـور أفضلِ اللاّعبين لجمعِها في ألبـُوم ٍ واحد في تقليد موندياليّ وهوايـة ارتبطت بعشق الأطفال للّعبة. وفي الأرجنتين ترتفع حـدّة هذا الشغف خاصة وأنّ الجماهير في بـلـد مارادونا وميسّي تتـنـفّس كرة َ القدم. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة المنتخبات العربية تواصل استعداداتها للمونديال 3:18 دقيقة لحظات وداع فيدرر تكشف عن علاقته الرائعة بنادال 3:07 دقيقة الشغف يتزايد مع اقتراب موعد كأس العالم 1:09 دقيقة مواجهة صعبة لفرنسا في الدنمارك 0:32 دقيقة منتخب المكسيك يتدرب قبل ملاقاة بيرو في كاليفورنيا 0:32 دقيقة دجوكوفيتش يمنح التقدم لمنتخب أوروبا في كأس لايفر 0:34 دقيقة التونسي منذر الكبير مدرباً جديداً للرجاء الرياضي 0:53 دقيقة مانشيني يشيد بالفوز على إنكلترا 0:47 دقيقة بيريتيني يتغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 2:09 دقيقة ديبالا ...الفتى الذهبي الذي يناديه عرش روما