الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: مطارات المدينة تستعد لتسهيل عبور المشجعين إلى قطر من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 15:35 1:02 دقيقة قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن جميع مطارات المدينة تستعد لتسهيل عبور المشجعين الذين سيتوجهون عبر دبي إلى قطر لمتابعة مباريات نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة عرض رسمي من الـ"يونايتد" لضمّ لاعب ريال كاسيميرو 0:59 دقيقة أحداث مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا محلّ إدانة 0:33 دقيقة ضربة موجعة للمنتخب المكسيكي قبل مونديال 2022 0:30 دقيقة انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل 0:40 دقيقة تشيلسي يحقق في إمكانية تعرض سون لإهانات عنصرية 1:02 دقيقة مطارات دبي تستعد لتسهيل عبور المشجعين إلى قطر 4:51 دقيقة بطاقة هيّا.. بوابة الحضور إلى ملاعب كأس العالم 0:55 دقيقة مبيعات تذاكر المونديال تصل لمليونين و450 ألف تذكرة 0:30 دقيقة بشيكتاش يقترب من التوصل لاتفاق لاستعارة ديلي آلي 0:41 دقيقة استبعاد مايك دين من إدارة مباريات الجولة المقبلة