وقال الخاطر في تصريح له إن قطر ستحقق إيرادات من المونديال ضعف ما أنفقته على البنية التحتية وتشييد المنشآت والتي بلغت تكلفتها حوالي ثمانية مليارات دولار وأن هذه الثمار ستستمر خلال المونديال وبعده.

معتبراً أن المتابعة لن تقتصر على المباريات فقط بل سيتم التركيز على الدولة والأماكن والسياحية والترفيهية وهذا ما استفادت منه كافة الدول التي استضافت المونديال.



هذا وتطرق الخاطر لأسعار التذاكر والإقامة مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير على التذاكر و أن أسعارها تبدأ من عشرة دولارات فقط وجزء كبير منها لا يزال متاحاً للجمهور وسيبقى حتى نهاية البطولة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمونديال قطر حضور قرابة مليون نسمة خلال المونديال مؤكداً أن السكن متوفر على منصة قطر 2022 بشتى أنواعه والمدعوم من الدولة للحد من غلاء الأسعار.

