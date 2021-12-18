التمياط يدعو الجميع لزيارة قطر ومشاهدة المونديال من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 10:08 0:44 دقيقة دعا نجم المنتخب السعودي السابق نواف التمياط الجميع لحضور نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتعرف على العالم العربي عن قرب وبشكل صحيح. مقابلات نواف التمياط كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة رابح ماجر يشيد بالمستوى الفني لكأس العرب 0:44 دقيقة التمياط يدعو الجميع لزيارة قطر ومشاهدة المونديال 0:43 دقيقة تتويج جديد لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 1:13 دقيقة ساوثغيث يتحدث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة مباراة مميزة بين أساطير العالم وأساطير العرب 0:38 دقيقة بعثة الأهلي المصري تحط الرحال في الدوحة 5:43 دقيقة 365 يوماً على نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:00 دقيقة إيقاف مباراة باريس وليون في كأس فرنسا بسبب الشغب 0:28 دقيقة تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري 1:43 دقيقة منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر