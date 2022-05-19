

وذكر الفيفا في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّه اختار 36 حكماً و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست.

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام فيفا في تصريحات نشرت عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي: "كما اعتدنا دائماً، فإن الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، فقد اخترنا حكاماً من أعلى المستويات في التحكيم الدولي".

وسيكون من بين الحكام الرئيسيين العرب القطري عبدالرحمن الجاسم والجزائري مصطفى غربال والإماراتي محمد عبدالله.

وسيشارك حكام المباريات الذين تمّ اختيارهم في عدة ندوات هذا الصيف في أسونسيون ومدريد والدوحة من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

وكما ستكون نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022™ أول نسخة في تاريخ كأس العالم التي تعين فيها لجنة الحكام ثلاث حكمات من السيدات وثلاث مساعدات لهن، إذ تمّ الاختيار على الفرنسية ستيفاني فرابارت والرواندية ساليما موكاسانغا من رواندا واليابانية يوشيمي ياماشيتا مع المساعدات البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.