الأرجنتين وإنكلترا.. التحضيرات والتطلّعات من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 21:36 10:54 دقيقة تعرّف على آخر أخبار تحضيرات وتطلّعات منتخبي الأرجنتين وإنكلترا قبل 200 يوم على انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة مورينيو يتحدث عن وصول روما لنهائي دوري المؤتمر 3:05 دقيقة فينورد يتعادل مع مرسيليا ويتأهل إلى النهائي 3:55 دقيقة غلاسكو رينجرز يُطيح بلايبزيغ ويصعد للنهائي 1:59 دقيقة روما يتجاوز عقبة ليستر سيتي ويبلغ النهائي 3:26 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتخطّى وست هام ويبلغ النهائي 10:54 دقيقة الأرجنتين وإنكلترا.. التحضيرات والتطلّعات 0:45 دقيقة أليغري يُشيد بأنشيلوتي 1:13 دقيقة نادال يبلغ ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة 5:21 دقيقة المنتخب الفرنسي ينشد الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 4:36 دقيقة الجماهير تلتقط صوراً تذكارية مع كأس العالم