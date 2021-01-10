استعدادات قطر للمونديال تتواصل من قبل beIN SPORTS January 10, 2021 20:16 0:36 دقيقة احتفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بتخريج الدفعة الأخيرة من برنامج المجموعة الشبابية، الذي أطلقته قبل سنواتٍ لتأهيل الشباب للمشاركةِ في استعداداتِ قطر لكأس العالم. تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إشبيلية يمدد التعاقد مع لوبيتيغي حتى 2024 3:17 دقيقة مانشستر سيتي ينتصر بسهولة وليدز يودع مبكراً 3:12 دقيقة باكايوكو يمنح نابولي الفوز 4:20 دقيقة مانشيني يحرم إنتر من خطف نقاط الفوز أمام روما 0:40 دقيقة سابالينكا تقصي أنس جابر من بطولة أبو ظبي 2:46 دقيقة سيكسرز "المنقوص" يسقط أمام ناغتس 0:27 دقيقة هاريسون يفجر المفاجأة ويقصي غارين من ديلراي بيتش 4:07 دقيقة سان جيرمان يحقق أول انتصار تحت قيادة بوتشيتينو 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع 2:19 دقيقة ريال مدريد يتعثر بالتعادل أمام أوساسونا