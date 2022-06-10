إيكر كاسياس في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS June 10, 2022 16:03 9:00 دقيقة شاهد المقابلة الخاصة للحارس الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس مع beIN SPORTS. مقابلات إيكر كاسياس كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 9:00 دقيقة إيكر كاسياس في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة آل هورفورد يحذر من الثقة المبالغ فيها 0:50 دقيقة لجنة التحقيق تفشل في الاستعانة بالكاميرات 2:36 دقيقة إنتر يدخل الميركاتو بقوّة 3:31 دقيقة ضغوط كبيرة على مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال 0:55 دقيقة ماذا قال غاتوزو بعد تعيينه مدربًا لفالنسيا ؟ 1:44 دقيقة موسم استثنائي للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول 0:35 دقيقة كامبوس مستشارًا رياضيًّا لنادي باريس سان جيرمان 1:08 دقيقة تيم كاهيل: "سأعيش تجربة المونديال كمشجع" 0:31 دقيقة كرواتيا تتجهز لمواجهة الدنمارك