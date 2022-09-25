وقال إنفانتينو، في تصريحات تلفزيونية اليوم من نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بطولة كأس العالم في قطر ستكون الأفضل في التاريخ من واقع التحضيرات القطرية للحدث، وفكرة إقامتها في المنطقة العربية، واكتمال جاهزية قطر لاستقبال العالم، مشيراً إلى أنه كواحد من أسرة كرة القدم في العالم، يرحب بكل جماهير المنتخبات.

وتابع: "بصفتي رئيساً للـ"فيفا"، أفوض نفسي للترحيب بكل شعوب الكرة الأرضية، الذين سيحضرون إلى قطر، أرحب بالعالم الذي سيكون متحداً خلال شهر كأس العالم، فالقطريون يعدون لحدث فريد من نوعه في استضافة أكثر من مليوني رياضي سيتابعون مباريات البطولة من داخل الملاعب، وخمسة مليارات سيشاهدون الحدث من جميع أنحاء العالم وسيكون الأمر مذهلاً".

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن العالم سيكون موحداً ومتحداً خلال البطولة في قطر، وسيحتفل الجميع بكرة القدم.

