وذكرت اللجنة في بيانها: "يومان ويغلق باب التسجيل لتقديم طلبات حجز التذاكر للمرحلة الأولى للمونديال بنظام القرعة بعد أن شهدت إقبالاً عالميا منقطع النظير بعد أن دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجماهير للمسارعة بتقديم الطلبات بنظام القرعة، والتي ستعلن عن نتيجتها بعد الثامن من مارس المقبل.

وستغلق نافذة طلبات الحجز عبر الموقع الإلكتروني للفيفا الباب يوم الثلاثاء عند الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تعد فرصة للجميع لتجربة حظوظهم والتقديم في تلك المراحل المبكرة بما يوفر عناء البحث عن التذاكر مع الاقتراب من توقيت المونديال حيث تشكل النسبة المخصصة لتلك المرحلة ثلث إجمالي التذاكر والتي تزيد عن 3 مليون تذكرة.

وبحسابات بسيطة تشكل هذه الفرصة مساحة أكبر للحصول على مقعد خلال مباريات المونديال عوضا عن مراحل التقديم بأسبقية الحجز والتي تشهد إقبالا كبيرا تنفد فيه المقاعد بعد ساعات من إطلاقها، فبتقديم طلب الحجز تزيد فرص الحصول على التذاكر المخصصة للجماهير القطرية بأسعار رمزية، حيث تبلغ سعر التذكرة 40 ريالا قطرياً، الأرخص على الإطلاق منذ مونديال إيطاليا 1990."

وأضاف البيان: "وإن لم يكن لديك حسابا بالفعل على موقع الفيفا فعليك أولا التسجيل بإدخال بعض البيانات الرئيسية ولا يتطلب ذلك أكثر من 5 دقائق تتلقى بعدها رسالة تفعيل الحساب عبر بريدك الإلكتروني.

تستطيع الدخول بعدها إلى موقع التذاكر وتسجيل طلب الحصول على التذكرة من الصفحة المخصصة للطلبات المحلية (Qatar Residents) بحد أقصى 6 تذاكر للطلب باستخدام بياناتك الشخصية كرقم الهوية والبيانات الخاصة بالمرغوب حجز التذاكر لهم، لذا جهز بطاقاتهم الشخصية أو جوازاتهم لإدخال البيانات.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات واختيار المباريات أو الفئات التي ترغب في حجزها، ستتلقى رسالة إلكترونية تفيدك بإتمام الطلب وبذلك تكون انتهيت من حجز التذاكر، وبعد الثامن من مارس سيجري الإعلان عن سعداء الحظ ممن وقعت عليهم القرعة".