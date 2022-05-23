وخلال كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم، أضاف أمير دولة قطر أنه لا يزال هناك أناس ليس بوسعهم قبول فكرة استضافة دولة عربية إسلامية لبطولة كأس العالم لكرة القدم معرباً عن فخره بالتطوير والإصلاح الذي شهدته دولة قطر.
أمير دولة قطر: قطر تعمل بكل جهد ليكون المونديال فرصة للتعرف على المنطقة التي عانت من التمييز
وخلال كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم، أضاف أمير دولة قطر أنه لا يزال هناك أناس ليس بوسعهم قبول فكرة استضافة دولة عربية إسلامية لبطولة كأس العالم لكرة القدم معرباً عن فخره بالتطوير والإصلاح الذي شهدته دولة قطر.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس العالم FIFA قطر 2022™