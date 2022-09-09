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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

نيمار يقود البرازيل في وديتي غانا وتونس

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يقود نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام غانا وتونس ضمن استعدادات منتخب "السامبا" لكأس العالم FIFA قطر 2022™ نهاية العام الحالي، فيما يغيب مواطناه غابريال جيوزس وكوتينيو، بحسب ما أفاد الجمعة المدرب الوطني تيتي.

REUTERS

ويستعد أبطال العالم خمس مرات لخوض الوديتين في فرنسا، أمام غانا في 23 الشهر الحالي في لوهافر، وثم تونس في 27 منه في بارك دي برانس.
               
في ما يلي تشكيلة البرازيل:

الحراس: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إديرسون (مانشستر سيتي) وويفرتون (بالميراس)

لاعبو الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس الإيطالي)، أليكس تيليس (إشبيلية الاسباني)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، تياغو سيلفا (تشلسي الانكليزي)، وإيبانييش (روما الإيطالي).

لاعبو الوسط: كازيميرو (مانشستر يونايتد)، برونو غيماريش (نيوكاسل الانكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، لوكاس باكيتا (وست هام) وإيفرتون ريبيبرو (فلامنغو).

المهاجمون: أنتوني (مانشستر يونايتد)، فيرمينو (ليفربول)، ماتيوس كونا (أتلتيكو مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان)، بيدرو (فلامنغو)، رافينيا (برشلونة الاسباني)، ريشارليسون (توتنهام الانكليزي)، رودريغو (ريال مدريد) وفينسيوس جونيور (ريال مدريد).              
                  
                  
 

المنتخب البرازيلي نيمار المنتخب التونسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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