نيمار يقود البرازيل في وديتي غانا وتونس

من قبل AFP September 9, 2022 18:52 يقود نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام غانا وتونس ضمن استعدادات منتخب "السامبا" لكأس العالم FIFA قطر 2022™ نهاية العام الحالي، فيما يغيب مواطناه غابريال جيوزس وكوتينيو، بحسب ما أفاد الجمعة المدرب الوطني تيتي.