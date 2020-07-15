مقابلة كولين سميث مسؤول البطولات والفعاليات في الفيفا بمناسبة الإعلان عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™

سؤال 1: لقد مرت سنتين بالضبط على تتويج فرنسا ببطولة العالم، واليوم تكشف الفيفا وقطر عن جدول مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، فما هو شعو ركم؟

- إنه لمن الصعب تصديق مضي سنتين كاملتين عن رفع هوغو لوريس لهذه الكأس المذهلة في ملعب لوجنيكي بموسكو، بعد بطولة في روسيا أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت رائعة، إذ شهدنا فيها حضوراً مشرفاً، وجواً ممتعاً، وعاشت فيها كل المدن المضيفة نشوة كأس العالم إضافة إلى العروض على أرض الملعب والتي كانت فريدة من نوعها، وها نحن اليوم بُعيد أقل من سنتين ونصف على الذهاب لقطر، ففي الواحد والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام 2022، سنفتتح بطولة كأس العالم الموالية، ويعتبر الكشف عن جدول المباريات اليوم أمراً ذا ميزة خاصة.

سؤال 2: هل يمكنك أنك تحدثنا عن مجريات تطوير جدول المباريات؟

- أولاً وقبل كل شيء، فإنه قد تم تصميم جدول المباريات وفقاً للمعايير الرياضية، وكمولعين بكرة القدم فإننا نود جميعاً مشاهدة أفضل اللاعبين والفرق في العالم

في أداء على أعلى المستويات، ومن أهم أحد العوامل الأساسية لضمان ذلك هو مقدار الراحة التي يجب أن يتحصل عليها اللاعبون بين المباريات، لذا فإن جدول المباريات هذا يمنح راحة متساوية لجميع الفرق في 61 مباراة من أصل 64، إذ سيتمتع اللاعبون بفترة ثلاثة أيام راحة بين كل مباراتين، وهو الأمر الأمثل للأداء الرياضي. ففي دور الـ16 ستكون مباراتان يحصل فيهما فريقان على راحة لمدة يومين فقط، وكذلك في مباراة تحديد المركز الثالث سيستفيد أحد الفريقين من يومين للراحة في حين يكون للفريق الآخر ثلاثة أيام، وهو أمر شائع في مثل هذه المباريات، لذا فإنه خلال الـ 28 يوماً التي لدينا في كأس العالم -وهي مدة أقصر بقليل من نهائيات كأس العالم السابقة-، فإن دور المجموعات سيلعب خلال 12 يوماً بأربع مباريات كل يوم، في حين ستلعب الأدوار الإقصائية في 16 يوماً، أما بالنسبة للإجراءات فبعد أن أخذنا المعايير الرياضية بعين الاعتبار وناقشناها مع قطر، قمنا بإرسالها للجنة تنظيم المسابقات بالفيفا، وعندما توافق عليه اللجنة فإنها ستمرر لمجلس الفيفا من أجل المصادقة النهائية عليه.

سؤال 3: لماذا سيتم تحديد ملاعب مباريات دور المجموعات لاحقاً؟

- هناك العديد من العوامل التي تمنحنا مرونة، ما كنا لنجدها من قبل، وأولها هو خصائص البلد المضيف قطر، فجميع الملاعب متقاربة هناك، مما يعني أن تنقّل الفرق والجماهير أمر في غاية السهولة، إذ لا حاجة للرحلات الجوية ولا لرحلات طويلة المدى، كما أن المناخ سيكون مثالياً في قطر خلال تلك الفترة الزمنية من السنة سواء في بداية البطولة أو مع نهايتها، فلا توجد إي أسباب تقنية تتأثر بهذا الخيار، في حين يسمح لنا تحديد ملعب وتوقيت المباريات بعد القرعة وبعد معرفة المتنافسين بإلقاء نظرة عن قرب ومعرفة ما إذا كان بالإمكان تقديم مباريات بمزايا أكثر، على سبيل المثال للمتابعين من منازلهم من خلال التوقيت المناسب وللمشجعين الحاضرين في قطر من خلال اختيار الملاعب.

ومن الواضح أننا لن نجد مثل هذه المرونة بسهولة مثل ما وجدناها في كأس العالم بقطر.

سؤال 4: متى ستتم القرعة النهائية؟

- إننا لم نعلن بعد عن تاريخ القرعة النهائية، لكننا نتطلع إلى أن نجريها مع نهاية شهر آذار-مارس أو بداية شهر نيسان-أبريل، وسنعلن عن ذلك قريباً،

سؤال 5 من خلال تجربتكم، ماهي المزايا التي يمنحها جدول المباريات هذا للمشجعين؟

- لطالما كان كأس العالم عيداً بهيجاً لكرة القدم، واحتفالاً حقيقياً للجماهير التي تسافر لأجل حضوره، فمع الطبيعة المدمجة لقطر سنشهد حدثاً موسعاً بوجود 32 منتخباً تشجعها جماهيرها التي ستتواجد كلها في الدوحة وما جاورها، إضافة لاحتضان كامل من قطر لتجربة استضافة كأس العالم.

