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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

كأس سوبر لوسيل في قطر سبتمبر المقبل

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سيشهد استاد لوسيل المستضيف لنهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™، مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي الهلال وبطل الدوري المصري في 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.

Reuters

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم FIFA  قطر ٢٠٢٢™، أن استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيستضيف هذه المباراة، على أن يعقبها حفل غنائي.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل العصرية، على مسافة 15 كلم إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات مونديال قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم الوطني.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل تذاكر المباراة.

 

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