كأس سوبر لوسيل في قطر سبتمبر المقبل

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، أن استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيستضيف هذه المباراة، على أن يعقبها حفل غنائي.

سيشهد استاد لوسيل المُستضيف لنهائي مونديال #قطر2022 مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري #السعودي وبطل الدوري #المصري في 9 سبتمبر المقبل.



يعقب المباراة حفل غنائي بحضور 80 ألف مشجّع 🤩



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ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل العصرية، على مسافة 15 كلم إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات مونديال قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم الوطني.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل تذاكر المباراة.