ثمانية استادات فريدة تستقبل المشجعين من أنحاء العالم

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، استكمال أعمال البناء في الاستادات الثمانية المستضيفة لمنافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

يأتي هذا الإعلان بعد وضع اللمسات الأخيرة على استاد لوسيل، أضخم استادات مونديال 2022 بطاقة جماهيرية تبلغ 80 ألف مشجّع، والذي سيشهد المباراة النهائية في البطولة العالمية المرتقبة.

وحققت قطر خلال الأعوام القادمة نجاحاً غير مسبوق، إذ شيّدت سبعة استادات بالكامل خصيصاً لاستضافة منافسات المونديال، في حين شهد استاد خليفة الدولي أعمال تطوير شاملة، وفيما يلي لمحة عن الاستادات المستضيفة لمباريات كأس العالم 2022.

استاد خليفة الدولي

يعتبر استاد خليفة الدولي، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، أول استادات مونديال قطر 2022 جاهزية. ويعتبر هذا الصرح الرياضي الاستاد الوطني للدولة ومهد الرياضة في قطر، ويتمتع منذ افتتاحه أول مرة عام 1976 بتاريخ حافل في استضافة العديد من الأحداث والبطولات الرياضية في قطر.

واستعداداً لمونديال 2022، خضع استاد خليفة الدولي لأعمال تطوير واسعة ليصبح أول الاستادات الثمانية جاهزية لاستضافة منافسات البطولة. وقد تضمنت أعمال تطوير الاستاد تغيير واجهته الخارجية وإضافة نحو 12 ألف مقعد لرفع طاقته الاستيعابية، علاوة على تزويد الاستاد بأنظمة إضاءة موفرّة للطاقة. وتم الإعلان عن جاهزية الاستاد في مايو 2017 عند استضافته نهائي النسخة الخامسة والأربعين من بطولة كأس الأمير.

ويستضيف الاستاد في مونديال قطر 2022 ثماني مباريات منها مباراة تحديد المركز الثالث.

استاد الجنوب

يعتبر هذا الاستاد أول استادات بطولة قطر 2022 الذي يجري تشييده بالكامل، وثانيها جاهزية بعد استاد خليفة الدولي. كُشف النقاب عن الاستاد في 16 مايو 2019 تزامناً مع استضافته نهائي النسخة السابعة والأربعين من نهائي كأس الأمير.

يعود الفضل في التصميم الفريد الذي يتميز به استاد الجنوب والمستوحى من الطبيعة البحرية التي تتمتع بها مدينة الوكرة المحتضنة للاستاد إلى شركة إيكوم التي قدمت خدمات استشاري التصميم بالتعاون مع شركة زها حديد للتصميم المعماري.

ويتميز الاستاد بواجهته الخارجية المستوحاة من تموجات أشرعة المراكب التقليدية التي حملت الصيادين والغواصين القطريين قديماً إلى عرض البحر طلباً للرزق والبحث عن اللؤلؤ.

جرى تجهيز استاد الجنوب بتقنية تبريد متطورة، كما يمتاز الاستاد بخاصية السقف القابل للطي، والتي تسمح بتخفيف حدة أشعة الشمس وتظليل الاستاد بالكامل، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة نظام التبريد داخل الاستاد.

ومنذ افتتاحه، استضاف استاد الجنوب عدة مباريات في دوري أبطال آسيا 2020 بما في ذلك نهائي البطولة في 19 ديسمبر 2020.

تبلغ الطاقة الاستيعابية لاستاد الجنوب 40 ألف مقعد. ويستضيف خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 المباريات حتى الدور ربع النهائي. وبعد إطلاق صافرة نهائي المونديال، ستفكك مقاعد المدرجات العلوية للتبرع بها لدول نامية تفتقر إلى بنى تحتية رياضية. كما سيصبح الاستاد المقر الرئيسي الجديد لنادي الوكرة الرياضي.

ويشهد استاد الجنوب ست مباريات في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ حتى الدور ربع النهائي.

استاد المدينة التعليمية

أُعلن عن جاهزية استاد المدينة التعليمية في 15 يونيو 2020 من خلال فعالية رقمية، وذلك مراعاة للتحديات التي فرضتها الجائحة العالمية كوفيد-19، واحتفت الفعالية بجهود الأطباء والأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

يقع استاد المدينة التعليمية، المعروف باسم جوهرة الصحراء، في قلب مؤسسة قطر التي تشتهر بكونها مجتمعاً تعليمياً نابضاً بالفكر والمعرفة والبحث العلمي والإبداع في الدولة. وقد استلهمت شركة فينويك إيريبارن آركيتكتس تصميم هذا الاستاد من تاريخ العمارة الإسلامية الغني بالفنون الفريدة، حيث تتزين واجهة الاستاد بمثلثات تشكل نماذج هندسية ماسية الشكل يتغير لونها حسب زاوية سقوط أشعة الشمس عليها.

يعد هذا الاستاد، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، أول استادات بطولة قطر 2022 الحاصلة على شهادة من فئة الخمس نجوم في الاستدامة من برنامج المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" في التصميم والبناء، نظراً لتمتع الاستاد بالعديد من المزايا التي تدعم الاستدامة، تشمل سهولة الانتقال إليه مباشرة عبر وسائل النقل العامة، واستخدام مواد داخلية تراعي صحة الأفراد وتحافظ على البيئة، والاستعانة بالإضاءة الموفرّة للطاقة.

إلى جانب ذلك؛ جرى استيراد 85 % من مواد البناء من بلدان المنطقة، وتحتوي 29 % من مواد البناء على مكوّنات أعيد تدويرها. ويمتاز الاستاد كذلك بمستشعرات ثاني أكسيد الكربون في المساحات عالية الكثافة لضمان التهوية وجودة الهواء داخل الاستاد، إضافة إلى منظومة ري متطورة تضمن الحد الأدنى من استهلاك المياه في ري المساحات الخضراء.

ويستضيف الاستاد ثماني مباريات خلال مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات وصولاً للدور ربع النهائي، وسيتحول الصرح الرياضي بعد إسدال الستار على المونديال إلى وجهة رياضية وترفيهية تُلبي احتياجات وتطلعات كافة منتسبي المدينة التعليمية.

وخلال بطولة كأس العرب، يستضيف استاد المدينة التعليمية خمس مباريات حتى الدور ربع النهائي.

واستضاف الاستاد منذ افتتاحه عدة مباريات في دوري أبطال آسيا 2020، إلى جانب أربع مباريات من بطولة كأس العالم للأنديةFIFA قطر 2020™ منها مباراة تتويج الفائز بلقب البطولة.

استاد أحمد بن علي

جرى تشييد استاد أحمد بن علي في موقع استاد قديم كان يحمل نفس الاسم، وتتزين واجهته الخارجية برموز تُشير للترابط الأسري في المجتمع القطري، وأخرى تجسد جمال الحياة الصحراوية وطبيعة الحياة البرية فيها، وأشكالاً تعكس جوانب من التجارة الدولية التي تقف وراء النجاح الاقتصادي لقطر على مر العقود. ويجمع كل هذه الأنماط والرموز درع يرمز للقوة والوحدة والولاء والانتماء.

وتعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة الدولة، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية، في دلالة على الطابع الصحراوي الذي يطغى على غربي البلاد.

أشرفت على تصميم الاستاد شركة رامبول الدنماركية، وقد تم الإعلان عن جاهزية الاستاد، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، في 18 ديسمبر 2020 عند استضافته نهائي النسخة الثامنة والأربعين من كأس الأمير.

ومن المقرر أن يستضيف الاستاد أربع مباريات خلال كأس العرب من دور المجموعات، فيما يشهد سبع مباريات حتى الدور الـ 16 خلال مونديال 2022. وبعد انتهاء المونديال، سيصبح استاد أحمد بن علي مقراً لنادي الريان الرياضي.

استاد الثمامة

جرى الإعلان عن جاهزية استاد الثمامة، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، في 22 أكتوبر 2021 أثناء استضافته نهائي كأس الأمير.

أبدع المهندس القطري إبراهيم الجيدة في تصميم استاد الثمامة المستوحى من "القحفية" أو القبعة التقليدية التي يرتديها غالبية الرجال والصبية في كافة أنحاء الوطن العربي. ويعتبر هذا الاستاد أول استاد مونديالي جرى تصميمه بأنامل قطرية.

يرمز تصميم استاد الثمامة إلى الشباب القطري ودوره الرئيسي في نهضة البلاد وبزوغ نجمها كلاعب أساسي في المشهد الرياضي العالمي، كما أنه يجسد التقاليد العربية والقطرية التي استوحي تصميمه منها.

حصل هذا الاستاد على جائزة أفضل تصميم استاد عن فئة "المرافق الرياضية والاستادات تحت الإنشاء"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز النسخة السابعة عشر من جائزة إم آي بي آي إم لمسابقة مشروعات الهندسة المعمارية المستقبلية، ليصبح بذلك أول استاد كرة قدم في قطر يحصل على هذه الجائزة المرموقة.

سيستضيف استاد الثمامة ثماني مباريات خلال مونديال 2022 من مرحلة المجموعات حتى الدور ربع النهائي، ومن المقرر أن يشهد ست مباريات خلال كأس العرب حتى الدور نصف النهائي.

استاد البيت

يقع استاد البيت في مدينة الخور التي تبعد نحو 46 كيلو متراً شمال العاصمة القطرية الدوحة. ويتميز هذا الصرح الرياضي بتصميم فريد يُجسد الثقافة العربية وتقاليدها الأصيلة في أبهى صورها، إذ يُشبه شكل الاستاد بيت الشَّعر أو الخيمة التي سكنها العرب وسكان منطقة الخليج العربي على مرّ الأزمنة والعصور.

ولعل أبرز ما يميز استاد البيت، الذي يتسع لـ 60 ألف مشجع، احتفائه بالأصالة والحداثة، فعلاوة على تصميمه الفريد المستوحى من أحد أبرز رموز تاريخ الخليج والمنطقة العربية، روعي عند تصميم الاستاد تضمين أفضل التقنيات الحديثة التي ستُسهم في إثراء تجربة المشجعين واللاعبين وضمان خوضهم تجربة كروية لا مثيل لها.

وستلقي المظلة التي تعمل عمل سقف الاستاد والمستوحاة من الشكل الحقيقي لهيكل الخيمة بظلالها على أرضية الملعب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز عمل تقنيات تبريد الهواء الموجودة في كافة أرجاء الاستاد دون الحاجة لاستخدام مصادر إضافية لتوليد الطاقة أو استهلاك قدر أكبر منها، وهو ما يضمن استمتاع اللاعبين والمشجعين بالمباريات في درجات حرارة معتدلة بغض النظر عن حالة الطقس خارج الاستاد.

ومن المقرر افتتاح استاد البيت خلال استضافته مباراة قطر والبحرين في أول أيام منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، ويشهد الاستاد خمس مباريات خلال البطولة منها نهائي البطولة في 18 ديسمبر تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر، فيما يستضيف تسع مباريات في مونديال قطر 2022 من دور المجموعات حتى نصف النهائي.

استاد 974

تعود تسمية استاد 974 بهذا الاسم إلى عدد حاويات الشحن البحري المستخدمة في بنائه، وإشارة إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.

يضع استاد 974 بتصميمه الفريد الذي أبدعته شركة فينويك إريبارن أركيتكتس باستخدام حاويات الشحن البحري معايير جديدة في فضاء استدامة البطولات والفعاليات الكبرى.

سيستضيف هذا الاستاد، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، ست مباريات خلال بطولة كأس العرب، تبدأ بأول مباراة على أرضه والتي تجمع منتخبي الإمارات وسوريا في 30 نوفمبر الجاري، أول أيام البطولة، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

يعتبر استاد 974 أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال الكروي. ويستضيف الاستاد سبع مباريات خلال مونديال 2022 من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر.

استاد لوسيل

يعتبر استاد لوسيل أكبر استادات مونديال 2022 من حيث الطاقة الاستيعابية. وقد استوحي تصميم هذا الاستاد الاستثنائي، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، من تداخل الضوء والظل الذي يميّز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام، والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال فترة نهوض الحضارة في المنطقة.

يمتاز استاد لوسيل، الذي تحتضنه مدينة لوسيل العصرية، بتصميم مستقبلي يعكس طابع المدينة، وقد أشرفت شركة فوستر + بارتنرز على تصميم هذا الصرح الرياضي الضخم.

من المقرر الإعلان عن جاهزية الاستاد في مطلع العام 2022، ويستضيف عشر مباريات في المونديال، بما في ذلك نهائي البطولة.

كأس العرب.. المحطة المقبلة قبل عام من المونديال

سيتنافس ستة عشر منتخباً من أنحاء العالم العربي على نيل لقب بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي تنطلق منافساتها في الدوحة أواخر الشهر الجاري، وتقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتعكس البطولة شغف المنطقة برياضة كرة القدم والشعبية الكبيرة التي تحظى بها، كما تشكل منصة هامة للارتقاء بالعمليات التشغيلية ومرافق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق أول نسخة من البطولة العالمية في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وستشهد بطولة كأس العرب 32 مباراة على مدى 19 يوماً بدءاً من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر. وتستضيف منافسات البطولة ستة من استادات مونديال قطر 2022 هي أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب، والثمامة، و974، والبيت.