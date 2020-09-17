البرزايل تدخل غمار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر في شهر أكتوبر

وكانت المباراة ضد بوليفيا مقررة في 27 آذار/مارس الماضي في ريسيفي (شمال شرق)، لكنها تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مدرب بوليفيا سيزار فارياس طلب في تموز/يوليو الماضي إقامة المباراة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو. لكن المسؤولين البرازيليين أعلنوا أخيرًا على تويتر اليوم الخميس أنها ستقام في ساو باولو.

وتخوض البرازيل المباراة الثانية في التصفيات ضد البيرو في 13 من الشهر ذاته في ليما.

وبقيت إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 معلقة لفترة طويلة بسبب الوباء الذي يواصل التفشي في أمريكا الجنوبية وبدأ في العودة إلى التفشي بقوة في بعض الدول الأوروبية.

لكن اتحاد أمريكا الجنوبية أكد الخميس أن لاعبي أمريكا الجنوبية الذين يلعبون في أندية أوروبية يمكنهم الانضمام إلى منتخباتهم للمباريات التي ستقام بين 8 و13 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر أن يعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي بوليفيا وبيرو غدًا الجمعة.







