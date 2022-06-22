إنفانتينو يُشيد بجاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022 من قبل beIN SPORTS June 22, 2022 15:25 أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بجاهزية دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022. Reuters وقال رئيس الفيفا: "لم أر حالة من الجاهزية لكأس العالم قبل سنة من بدايتها مثل ما شاهدت في قطر". مقابلات تقارير إخبارية جاني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي السابق بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات ك اقرأ التالي إطلاق مبادرة "زِينة" تحت شعار اقرأ - آخر الأحداث June 22, 2022 16:52 إطلاق مبادرة "زِينة" تحت شعار "تعالوا نحتفل" June 22, 2022 15:25 إنفانتينو يُشيد بجاهزية قطر لاستضافة كأس العالم June 22, 2022 14:56 بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات مونديال قطر June 22, 2022 12:57 خالد النعمة في حوار حصري على beIN SPORTS June 20, 2022 23:30 غيغز يستقيل من منصبه مدربًا لويلز June 20, 2022 15:22 النعمة يتحدث عن خيار استضافة المشجعين June 18, 2022 22:32 لوغريت يأمل في بلوغ نصف نهائي المونديال June 17, 2022 19:04 انتهاء مراسم رفع أعلام منتخبات المونديال June 16, 2022 18:47 شهادة مرموقة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ June 16, 2022 15:21 هاري كين يثمّن إقامة كأس العالم في الشتاء