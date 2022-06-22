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تصفيات كأس العالم
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

إنفانتينو يُشيد بجاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022

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أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بجاهزية دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

Reuters

وقال رئيس الفيفا: "لم أر حالة من الجاهزية لكأس العالم قبل سنة من بدايتها مثل ما شاهدت في قطر".

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