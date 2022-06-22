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تصفيات كأس العالم
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

إطلاق مبادرة "زِينة" تحت شعار "تعالوا نحتفل"

أطلقت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بدولة قطر مبادرة "زِينة" تحت شعار "تعالوا نحتفل" الهادفة إلى إبراز المظاهر الاحتفالية استعداداً لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.


 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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