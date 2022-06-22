إطلاق مبادرة "زِينة" تحت شعار "تعالوا نحتفل"

June 22, 2022 16:52 أطلقت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بدولة قطر مبادرة "زِينة" تحت شعار "تعالوا نحتفل" الهادفة إلى إبراز المظاهر الاحتفالية استعداداً لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.