استهلت اليابان، بطلة 2011 ووصيفة 2015، مشوارها في نهائيات مونديال السيدات لكرة القدم المقام في فرنسا حتى السابع من تموز/يوليو، بتعادل سلبي مخيب مع الأرجنتين الإثنين على ملعب "بارك دي برانس" في باريس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت اليابان التي أصبحت أول منتخب آسيوي يحرز اللقب العالمي عام 2011 بفوزها على الولايات المتحدة بركلات الترجيح قبل أن ترد الأخيرة اعتبارها في النسخة التالية عام 2015 بفوزها الكبير 5-2، مرشحة فوق العادة لحسم النقاط الثلاث لصالحها ضد منتخب يخوض النهائيات للمرة الأولى منذ 2007 ولم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات في مشاركتيه السابقتين.

لكن المنتخب الآسيوي عجز عن الوصول الى شباك الحارسة فانينا كوريا التي وقفت سدا منيعا في وجه محاولات لاعبات المدربة أساكو تاكاكورا، ومنحت بلادها نقطتها الأولى في النهائيات العالمية بعدما خسرت كل مبارياتها في مشاركتيها السابقتين عامي 2003 (سجلت هدفا وتلقت شباكها 15) و2007 (سجلت هدفا وتلقت شباكها 18).

وتصدرت إنكلترا المجموعة بعد فوزها الأحد 2-1 على اسكتلندا التي تلعب في الجولة الثانية الجمعة ضد اليابان، على أن تلتقي الأرجنتين مع إنكلترا.