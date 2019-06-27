وحسمت إنكلترا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها هدفين عبر لاعبة وسط مانشستر سيتي جيل سكوت (3) ومهاجمة برمنغهام سيتي إيلين وايت (40).

ووجهت مدافعة أولمبيك ليون الفرنسي لوسي برونز الضربة القاضية للنروج بطلة النسخة الثانية عام 1995، بإضافتها الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وأهدرت مهاجمة مانشستر سيتي نيكيتا باريس ركلة جزاء لإنكلترا في الدقيقة 83 تصدت لها حارسة مرمى النروج إينغريد هييلمسيث.

والفوز هو الخامس لمنتخب إنكلترا الذي يشرف على تدريبه لاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على اسكتلندا والأرجنتين واليابان وصيفة عام 2015 في المجموعة الرابعة، وواحد على الكاميرون بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

وهي المرة الثانية التي تنجح فيها إنكلترا في تخطي الدور ربع النهائي للمونديال في خمس مشاركات بعد الأولى عام 2015 عندما أنهت النهائيات التي أقيمت في كندا في المركز الثالث حيث خسرت أمام اليابان 1-2 في نصف النهائي وتغلبت على ألمانيا 1-صفر بعد التمديد في مباراة المركز الثالث.

وفشلت إنكلترا، وصيفة بطلة أوروبا عامي 1984 و2009، 3 مرات في تخطي ربع النهائي أعوام 1995 و2007 و2011.

وتلتقي إنكلترا في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل في ليون مع الفائز في قمة الدور ربع النهائي بين فرنسا المضيفة والولايات المتحدة حاملة اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب (3 مرات أعوام 1991 و1999 و2015) والمقررة غداً الجمعة على ملعب بارك دي برانس في باريس.

ويختتم الدور ربع النهائي بعد غد السبت بلقاءي إيطاليا مع هولندا في فالنسيان، وألمانيا، بطلة عامي 2003 و2007، مع السويد في رين. ويلتقي الفائزان في نصف النهائي الأربعاء المقبل في ليون.