من جانبها، انتزعت الكاميرون بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي في الرمق الاخير عندما تغلبت على نيوزيلندا 2-1 الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال السيدات 2019 الذي تستضيفه فرنسا.

في المجموعة السادسة وعلى "ستاد أوسيان" في لوهافر، أنهت الولايات المتحدة التي تبحث عن لقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها، الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد تفوقها على ثالثة النسخة الأولى عام 1991 بهدفي لليندساي هوران (3) والمدافعة السويدية يوانا أندرسون (50 خطأ في مرمى بلادها).

ولم تكتف الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها والسويد الى ثمن النهائي، بالعلامة الكاملة بل أنهت دور المجموعات بـ18 هدفا، محطمة الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في دور المجموعات في كأس العالم للسيدات والرجال على السواء، متفوقة على المجر (17 في مونديال الرجال 1954) والنروج (17 مونديال السيدات 1995 حين توجت باللقب على حساب ألمانيا).

وتلتقي الولايات المتحدة في ثمن النهائي مع إسبانيا ثانية المجموعة الأولى، فيما تلعب السويد مع كندا التي أنهت المجموعة الخامسة الخميس بالمركز الثاني بعد خسارتها أمام هولندا 1-2، ما سمح للأخيرة بانهاء الدور الأول بالصدارة.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، فرطت تشيلي في فرصة بلوغ ثمن النهائي في أول مشاركة لها، بعدما أهدرت ركلة جزاء في الوقت القاتل كان سيمنحها ما أرادته، وهو الفوز على تايلاند بفارق ثلاثة أهداف نظيفة لتكون بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث (من أصل ستة).

وجاء الهدف الأول لتشيلي في النهائيات بهدية من حارسة المرمى التايلاندية وارابورن التي تحولت الكرة منها والى الشباك بعد تسديدة مرتدة من القائم عبر ليانارا أيدو (48).

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة حين أضافت ماريا خوسيه أوروتيا الهدف الثاني بكرة رأسية (80)، ثم اعتقدت لاعبات تشيلي أنهن حصلن على فرصة حسم البطاقة الى ثمن النهائي حين احتسبت لهن ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR"، لكن المخضرمة فرانسيسكا لارا (38 عاما) سددت الكرة في القائم (86) وأطاحت بفرصة تاريخية لبلادها.

وبمنعها من تسجيل هدف ثالث، أهدت تايلاند المنتخب النيجيري بطاقة العبور الى ثمن النهائي عن المجموعة الأول كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وتسبب تأهل نيجيريا على حساب تشيلي، بمواجهة نارية في ثمن النهائي يوم الأحد بين فرنسا المضيفة ومتصدرة المجموعة الأولى والبرازيل ثالثة المجموعة الثالثة.



هدف قاتل يضع الكاميرون في ثمن النهائي

وفي المجموعة الخامسة، حسمت هولندا الصدارة بالعلامة الكاملة على حساب كندا، وذلك بالفوز عليها بهدفي انوك ديكر (54) ولينيث بيرينستين (75)، مقابل هدف للنجمة كريستين سينكلير (60) التي رفعت رصيدها الى 182 هدفا على الصعيد الدولي، فاقتربت من الرقم القياسي العالمي المطلق المسجل باسم الأميركية أبي وامباش مع 184 هدفا.

وكانت سينكلير (36 عاما) تخوض مباراتها الـ286 دوليا بينها 275 كأساسية.

وتواجه هولندا في ثمن النهائي منتخبا قويا هو الياباني، بطل 2011 ووصيف النسخة الماضية عام 2015، في رين الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الثانية، انتظرت الكاميرون الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتسجل هدف الفوز على نيوزيلندا والتأهل الى ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا في ثاني مشاركة لها، وذلك كأحد افضل اربعة منتخبات في المركز الثالث.

وسجلت اجارا نشوت (57 و90+5) هدفبي الكاميرون، واوريلي اوونا (80، خطأ في مرمى فريقه) هدف نيوزيلندا.