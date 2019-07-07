فاز المنتخب الأميركي بلقب كأس العالم للسيدات "فرنسا 2019" عقب تغلبه على نظيره الهولندي بسهولة في المباراة النهائية بهدفين دون رد مساء الأحد في ملعب " غروباما ستايديوم" في ليون.

واللقب هو الرابع في تاريخ المنتخب الأميركي بعد أعوام 1991 و1999 و2015.

ونجح المنتخب الأميركي في الحفاظ على لقبه علماً بأنه تأهل للمباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه.

وتقدمت نجمة سيدات أميركا ميغان رابينو من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن تضيف روز لافيل الهدف الثاني في الدقيقة 69.



نهائي مونديال السيدات أميركا وهولندا - التفاصيل والأهداف

الدقيقة 69 - المنتخب الأميركي يحكم قبضته على المباراة ويقترب من التتويج باللقب بعد إحرازه الهدف الثاني عن طريق روز لافيل تسديدة قوية خادعة سكنت شباك الحارس الهولندية.

الدقيقة 62 - ميغان رابينو تحرز الهدف الأول للمنتخب الأميركي من ركلة جزاء احتسبتها حكمة اللقاء الفرنسية ستيفاني فرابرت بعد الاحتكام لتقنية الـVAR.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي .. مباراة مثيرة حتى الآن تألقت فيها حارسة المنتخب الهولندي ساري فان فينيدال في الذود عن مرماها في أكثر كرة خطرة من المنتخب الأميركي.

دق 35 أميركا وهولندا - المواجهة تقدم التعادل السلبي إلى حد الآن

أميركا وهولندا - بداية المباراة النهائية لمونديال السيدات في ملعب نادي ليون الفرنسي

التشكيلة الأساسية للمنتخبين