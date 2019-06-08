على أرضية "ستاد أوسيان" في لوهافر، فُوجئت الإسبانيات بتلقي شباكهنّ للهدف الافتتاحي من غاتلانا (25)، غير أنهنّ عدن بقوة وقلبن الطاولة على منافساتهن الإفريقيات بثلاثة أهداف كاملة جاءت بفضل ثنائية جينيفر هيرموسو من ضربتي جزاء (69 و82) ولوسيا غارسيا (89).

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، أمّنت سيدات منتخب ألمانيا فوزهنّ الافتتاحي بصعوبة بالغة على نظيراتهن الصينيات بهدف يتيم حمل توقيع نجمة فريق فرايبورغ جوليا غوين (66).

ووفقاً لهذه النتائج، تصدرت إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق أفضلية الأهداف عن ألمانيا، في حين حلت كل من الصين وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع توالياً بلا رصيد.