

منحت جودي تايلور منتخب إنكلترا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بتسجيلها هدف الفوز الوحيد في مرمى الأرجنتين الجمعة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم في كرة القدم للسيدات المقامة حاليا في فرنساً.

وسجلت تايلور الهدف في الدقيقة (61).

وكانت اليابان تغلبت في وقت سابق على اسكتلندا 2-1 ضمن ذات المجموعة.

وتتصدر انكلترا التي حققت فوزها الثاني على التوالي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لليابان، وصيفة بطلة عام 2015، ونقطة واحدة للأرجنتين ولا شيء لاسكتلندا.

وباتت إنكلترا رابع منتخب يتأهل إلى ثمن النهائي بعد فرنسا (المجموعة الأولى) وألمانيا (الثانية) وإيطاليا (الثالثة).

ورغم سيطرة شبه تامة للمنتخب الإنكليزي، خلت الدقائق الـ 27 الأولى من أيّ فرصة من الجانبين حتى تلقت بيث ميد كرة طويلة في الجهة اليسرى أعادتها خلفية إلى أليكس غرينوود فتعرضت للعرقلة من قبل روث برافو لتحتسب ركلة جزاء نفذتها نيكيتا باريس وتألقت الحارسة الأرجنتينة فانينا كوريا في التصدي لها، ثم فشلت جودي تايلور في إعادتها إلى الشباك (28).

وردت فانينا كوريا بقدمها كرة متجهة إلى مرماها من قدم ميد (42).

وفي الشوط الثاني، فاتت على لاعبات فيل نيفيل أول فرصة حقيقية من ركلة حرة ومتابعة من باريس نجحت الحارسة الأرجنتينية في إبطال مفعولها (51). ومن هجمة سريعة وتمريرة في الجهة اليسرى لميد أرسلتها عرضية أمام المرمى ودفعتها جودي تايلور بقدمها في المرمى الخالي لتسجل هدفاً أولاً (61).

وسقطت رأسية جيل سكوت على سطح الشبكة الأرجنتينية (72)، وسددت البديلة ماريان لاروكيت أول كرة للأرجنتين على مرمى إنكلترا بين يدي الحارسة كارلي تلفورد (76).